Wer erkrankt an Corona? Forscher fordern Datenzugang

Bestimmte Branchen schwerer betroffen?

Damit könnte geklärt werden, ob in bestimmten Branchen ein höheres Ansteckungsrisiko herrscht, wie Komplexitätsforscher Klimek gegenüber der APA sagt. Beispielsweise argumentieren Vertreter der Wirte gerne damit, dass seit der Öffnung in Vorarlberg keine einzige Corona-Infektion in einem Lokal registriert wurde. Dabei liefern internationale Studien sehr wohl "eindeutige Belege" für Ansteckungen in Gastronomiebetrieben, wie Klimek mit Verweis auf Norwegen betont.

Das Norwegische Institut für Öffentliche Gesundheit hat nämlich im November Kellnerinnen und Kellner als Berufsgruppe mit dem höchsten Infektionsrisiko identifiziert. Danach folgen andere Jobs mit viel Kundenkontakt - etwa Schaffner, Bus- und Taxifahrer sowie Ärztinnen und Ärzte, aber auch Reinigungspersonal und Kinderbetreuer. Für Österreich liegen derartige Auswertungen nicht vor, obwohl alle nötigen Informationen vorhanden wären. Denn jede mit Covid-19 infizierte Person wird im Epidemologischen Meldesystem (EMS) erfasst. Diese Daten könnte man über Personenkennzeichen mit Informationen der Sozialversicherung verknüpfen. Das ist derzeit aber nicht erlaubt, kritisiert Klimek: "Damit kann man nicht herausfinden, ob es Berufsgruppen gibt, die sich häufiger oder weniger häufig anstecken. Das wäre aber gut zu wissen, um Öffnungsschritte zu planen."