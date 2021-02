Was haben die Corona-Erklärer vor der Pandemie gemacht?

"Wir sind halt Datenmenschen"

Zahlen, Daten, Formeln, Tabellendokumente, die weitere Tabellen enthalten, die wiederum gefüllt sind mit Zahlen, Daten, Formeln und Tabellendokumenten, die ... Der Kreis ist endlos. Schon beim Gedanken daran beginnt bei den meisten Menschen der Kopf zu rauchen, das Gehirn sagt „Overload Error“.

Nicht so bei Peter Klimek. Wo andere längst ausgestiegen sind, ist der 38-Jährige zu Hause: in einem undurchschaubaren Gewirr riesiger Datenmengen, genannt „Big Data“.

Und weil Klimek es wie nur ganz Wenige in Österreich versteht, aus all den Daten, die uns die Corona-Krise beschert, Schlüsse zu ziehen und Prognosen zu errechnen, ist der Komplexitätsforscher in den vergangenen zwölf Monaten regelmäßig Gast in den Nachrichtensendungen des Landes geworden. Fast täglich rufen ihn Journalisten an, und Klimek versucht geduldig, hochkomplexe mathematische Zusammenhänge für Laien verständlich zu machen.

Aber wie kam es eigentlich dazu, dass der Wissenschafter heute einer der gefragtesten „Corona-Erklärer“ Österreichs ist?

„Eigentlich habe ich ja Physik studiert und meine Diplomarbeit über Quanteninformation geschrieben“, erzählt Klimek im Gespräch mit dem KURIER. „Mir war aber dann schnell klar, dass Quantenphysik ein relativ kleines Gebiet ist und ich mit einem breiteren Zugang an die Forschung herangehen wollte. Ungefähr zu der Zeit hat dann gerade Big Data in Österreich begonnen, da hat man gemerkt, es brodelt gerade etwas hoch.“

Das war Mitte der Nullerjahre. „Mir war dann lange nicht klar, ob ich überhaupt in der Forschung bleiben wollte“, sagt Klimek. Er ging nach Deutschland, wechselte in die Privatwirtschaft und nahm Risikobewertungen für größere Unternehmen vor. „Schlussendlich hat bei mir dann aber doch die Forschung gewonnen, obwohl man da weniger verdient. Aber ich wollte mich Themen widmen, die mich wirklich interessieren. Außerdem hat man in der Forschung eine bessere Work-Life-Balance“, sagt der zweifache Vater. Dann muss er lachen: Work-Life-Balance – das war vor Corona. Heute arbeitet er etwa 60 Stunden pro Woche.

Scheitern gewohnt

Die Publicity, die mit dem Coronavirus kam, hat für den Wissenschafter und sein Team am Complexity Science Hub freilich auch Vorteile. Für frühere Forschungsprojekte musste Klimek, wie die meisten Wissenschafter, oft lange um Fördergelder ansuchen. „Das ist Teil des Jobs“, erzählt er gelassen. „Die meiste Zeit verbringt man damit, Anträge zu schreiben. Und meistens scheitert man.“

Dabei ist die Bedeutung von Big Data in Österreich seit den Nullerjahren massiv gestiegen. „Am Anfang hatten wir zu zweit ein Kammerl am Institut für komplexe Wissenschaft an der MedUni. Dazu kamen eine administrative Kraft und zwei Studenten“, erzählt Klimek.

Heute hat er sein Büro am Complexity Science Hub in der Wiener Josefstadt. Der Hub ist ein gemeinnütziger Verein, der unter anderen die Medizinische Universität als Partner hat. Insgesamt arbeiten dort 50 bis 60 Mitarbeiter, nicht alle davon Vollzeit. Im Büro, das sich mehrere Wissenschafter teilen, stehen eine Menge Tafeln, auf denen in verschiedenen Farben Zahlen und Formeln gekritzelt sind, bei denen sich das Laiengehirn, wie erwähnt, schnell in den Ruhezustand verabschiedet. „Wir sind halt Datenmenschen“ sagt Klimek lachend.

Zwar waren Gesundheitsdaten schon vor der Pandemie ein wichtiger Teil seiner Arbeit, doch er und sein Team verfolgen auch ganz andere Projekte. So haben sie ein Modell entwickelt, mit dem sich anhand von Wahlergebnissen die Wahrscheinlichkeit für einen möglichen Wahlbetrug errechnen lässt. „Das Modell haben wir zum Beispiel mit Daten aus Russland gefüttert, aber auch beim türkischen Verfassungsreferendum haben wir zeigen können, dass sich das Ergebnis gedreht hätte, wenn man die Auffälligkeiten herausrechnet“, sagt Klimek. Dieses Projekt habe bisher für die meiste mediale Aufmerksamkeit gesorgt – „also, vor Corona“.