Einfacher reisen: Quarantäne für viele EU-Länder soll am 19. Mai fallen

Mit der geplanten Öffnung am 19. Mai soll auch das Reisen deutlich erleichtert werden. Mit der geplanten Novellierung der Einreiseverordnung soll nicht nur für Touristen aus den meisten EU-Ländern sondern auch für zurückkehrende Österreicher aus diesen die Quarantänepflicht wegfallen. Ausgenommen davon sind Hochinzidenzgebiete, wobei sich das Gesundheitsministerium an der Corona-Ampel der EU-Gesundheitsagentur ECDC orientieren will.

Aus Ländern, die auf der ECDC-Karte grün oder orange eingefärbt sind, wird die Einreise auflagenfrei möglich. Bei der Einreise aus (hell-)roten Gebieten reicht nach den Plänen des Gesundheitsministeriums künftig ein negativer Coronatest oder ein Nachweis über Impfung oder Genesung nach einer Corona-Infektion. Für Einreisende aus dunkelroten Gebieten soll dagegen die zehntägige Quarantänepflicht nach der Einreise mit einem Freitesten ab dem fünften Tag weiter bestehen. Ob man bei der Einstufung wie die EU-Gesundheitsagentur nach Regionen unterscheiden wird, ist noch nicht klar.