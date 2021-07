WHO warnt vor weiterer Welle in Europa + Apotheken wollen impfen

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Donnerstag den aktuellen Bericht zur Entwicklung des Bundeshaushaltes von Jahresanfang bis Mai vorgelegt. Demnach wurde gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 31,4 Mrd. Euro um 4,3 Mrd. Euro mehr eingenommen (+15,8 Prozent). Die Ausgaben fielen mit 41,9 Mrd. Euro um 8,6 Mrd. Euro (bzw. 25,7 Prozent) höher aus als im Vorjahr, was zum Großteil den Corona-Hilfen geschuldet ist. Blümel blickte angesichts der Öffnungen positiv in die Zukunft. "Sinkende Infektionszahlen in Kombination mit dem steten Impffortschritt erlauben seit Mai 2021 weitreichende und kontinuierliche Öffnungsschritte. Diese Entwicklung trägt wesentlich zu einer starken Erholung der Konjunktur bei", so der Minister in einem schriftlichen Statement. "Während sich die Industrieproduktion bereits im gesamten Jahr 2021 als dynamisch erwies, ermöglichen diese Öffnungsschritte auch eine stufenweise Rückkehr zur Normalität in vielen Dienstleistungsbranchen."