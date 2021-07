Wo Österreichs Politiker in diesem Jahr Urlaub machen

Ganz ähnlich tönt es aus dem Vizekanzler-Büro. Wohin Werner Kogler im August fährt, sei noch offen. Wichtig sei ihm, zur Ruhe zu kommen und Energie zu tanken. Besonders gut gelinge ihm das beim Schwimmen, Radfahren und Wandern in der Natur.

Auf Heimaturlaub hat sich wenig überraschend die Tourismusministerin festgelegt. Elisabeth Köstinger plant im August einige Tage in Kärnten. Auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat nicht vor, das Land zu verlassen. Ihre traditionelle Urlaubsdestination ist die Steiermark. Dorthin - genauer gesagt zum Wandern auf die Tauplitz - zieht es auch die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die zusätzlich ein paar Tage in Italien verbringen will. Am meisten freut sich die Chefin der Sozialdemokraten darauf, einmal in Ruhe Zeit mit ihren Kindern, ihrem Mann und dem Hund zu verbringen.

Grillen, Klettern, Radfahren, Laufen, Lesen und Eltern-Besuch in Kärnten gehören zum Sommer-Programm von FPÖ-Obmann Herbert Kickl, der nach eigenen Angaben nicht so gerne am Strand liegt: "Die körperliche Anstrengung, die Abgeschiedenheit und Ruhe machen die Gedanken wieder klar, das schafft die nötige Distanz zu den Dingen, die einen ansonsten täglich beschäftigen", schreibt er auf APA-Anfrage.

Natürlich gehöre auch die gesellige Abschlussrunde mit Jause und einem kalten Bier genauso zum Gesamterlebnis wie eine einfache Unterkunft, die frische Luft, die Nachmittags- oder Abendgewitter und klares eiskaltes Wasser am Wegesrand: "Es sind die einfachen Dinge, die da ihre ganze Größe entfalten."