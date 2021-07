Wien startet neue Impfkampagne - ohne Termin

Möglich wird die Aktion da Wien überraschend viel Impfstoff von Astra Zeneca erhalten habe, so der Stadtrat weiter.

Für Personen über 18 Jahre

Jeder der noch nicht geimpft und älter als 18 Jahre ist, kann an dieser Aktion teilnehmen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Geimpft wird von 7 bis 19 Uhr. Insgesamt, so Hacker, können bei der Sonder-Impfaktion pro Tag bis zu 1.500 Menschen geimpft werden, also insgesamt 10.500 Menschen.

„Einfach hinkommen und sich eine Immunisierung gegen den Corona-Virus abholen. Klar ist aber, dass sich zu manchen Zeitpunkten ein Stau vor der Impfstelle bilden kann“, so Hacker. Er empfiehlt daher, vor dem Besuch der Impfstraße einen Blick auf die Homepage des Austria Centers