Mallorca verschärft Einreiseregeln für Touristen

Die Corona-Zahlen waren in Spanien monatelang nahezu kontinuierlich zurückgegangen. Seit einigen Tagen steigt allerdings die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Montag durchbrach sie nach langer Zeit wieder die Marke von 50. Sorgen bereitet in Spanien unter anderem auch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus im Nachbarland Portugal.

Für die Einreise in Spanien allgemein gilt: Die Bewohner mehrerer EU-Länder, unter ihnen auch Deutschland, sowie einiger EU-Regionen müssen auch dann keinen negativen Corona-Test vorlegen, selbst wenn sie noch ungeimpft sind. Der Grund dafür ist, dass diese Länder und Regionen zusammen mit 15 EU-Drittstaaten, darunter Australien, Neuseeland, Israel, die USA und China, nicht auf der Liste der Risikogebiete des spanischen Gesundheitsministeriums stehen.

Das bedeutet, dass Deutsche, die nach Spanien reisen wollen, nur dann einen Corona-Test oder den Nachweis des vollständigen Impfschutzes vorlegen müssen, wenn sie auf die Balearen wollen und Teil einer organisierten Reisegruppe von 20 oder mehr Touristen sind.