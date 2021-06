Krank im Urlaub: Darauf müssen Sie achten

Krank im Ausland

Organisatorisch aufwendiger ist es, wenn man auf Reisen im Ausland ist. „Zusätzlich zur Krankmeldung muss der Arbeitnehmer am ersten Tag nach dem Urlaub seinem Arbeitgeber auch eine Bescheinigung vorlegen, dass diese von einem zugelassenen Arzt ausgestellt wurde“, sagt Tomanek.

Eine Ausnahme ist es nur dann, wenn man sich in einem öffentlichen Krankenhaus im Urlaubsland behandeln lässt. Dann entfällt die behördliche Bestätigung. Die ausgestellte Krankmeldung gilt es außerdem bei der jeweiligen Krankenkasse genehmigen zu lassen. Und ebenfalls wichtig: Sie muss im Gegensatz zu einer österreichischen Krankmeldung auch eine ärztliche Diagnose enthalten.

Versicherungsrechtlich abzuklären

Eine Erkrankung im Ausland wirft zudem versicherungsrechtliche Fragen auf. Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EKVK) ist man prinzipiell in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum abgesichert. Auch für Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina gilt sie. Der Versicherungsnachweis befindet sich auf der Rückseite.

In der Türkei braucht es nach wie vor einen sogenannten Auslandsbetreuungsschein. Diesen sollte man bei der Gebietskrankenkasse beantragen. Im Krankheitsfall wird er am Urlaubsort gegen einen örtlichen Krankenschein eingetauscht.

In allen anderen Staaten, in denen kein zwischenstaatliches Abkommen besteht – etwa der USA – sind die Behandlungskosten vorzustrecken. Entstandene Kosten können dann bei der heimischen Krankenkasse eingereicht werden. Diese werden je nach Krankenkasse zur Gänze ersetzt oder zumindest zum Teil in jener Höhe, die die gleiche Behandlung bei einem Vertragsarzt im Inland gekostet hätte. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte aber vor Reiseantritt eine private Krankenversicherung abschließen.

Was man tun darf

Krank zu sein im Urlaub ist unvorteilhaft, keine Frage. Doch vielleicht lässt sich der Krankenstand zumindest etwas mehr genießen, wenn man an einem der schönsten Orte der Welt verweilt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. „Im Krankenstand im Urlaub gelten auch diesbezüglich dieselben Regeln wie zuhause“, sagt Tomanek. Wird ein Arbeitnehmer also beispielsweise mit einem grippalen Infekt oder einer Angina krankgeschrieben, sollte er sich nicht am Strand aufhalten, sondern im Bett bleiben.

„Prinzipiell ist es aber im Einzelfall zu entscheiden, was man tun darf und was nicht. Das liegt natürlich auch an den Empfehlungen des Arztes.“ In jedem Fall muss man sich aber so verhalten, dass man möglichst bald wieder arbeitsfähig ist.