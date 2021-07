Platter: 70 Prozent Vollimmunisierte bis Sommerende notwendig

Ein zweites wichtiges Thema des Tiroler Vorsitzes hat ebenfalls mit Corona zu tun - und zwar mit den aus der Pandemiebekämpfung resultierenden Kosten. "Wir Bundesländer wollen das, was uns zusteht", machte Platter deutlich. Die Länder würden im Kampf gegen Corona massiv mithelfen bzw. hätten dies getan und seien finanziell in Vorlage getreten. Konkret gehe es etwa um eine Milliarde Euro an Ausgaben etwa für Screenings, Schutzausrüstungen usw. Erst ein Teil davon sei an die Bundesländer zurückgeflossen.

"Wir brauchen aber das gesamte Geld", nannte der Landeshauptmann eines der Ziele der nächsten sechs Monate. Hinzukommen würden die Kosten und Mindereinnahmen im Bereich der Gesundheitsversorgung, die man ebenfalls ersetzt sehen will.

Verstärkte Aktivität in der Pflege

Im Bereich der Pflege kündigte Platter wiederum verstärkte Aktivität an. Das Thema sowie die Fragen der Gesamtfinanzierung werde er bei seinen Besuchen in den kommenden Wochen zur Sprache bringen, betonte der Tiroler Landeshauptmann.

Zudem wird es laut Platter im November auf seine Initiative eine zweitägige Übung von Bund und Ländern in Sachen "Blackout" geben. Schließlich sei die Verletzbarkeit der kritischen Infrastruktur durchaus gegeben, insbesondere im Bereich der Stromversorgung, spielte der Landeshauptmann etwa auf Hackerangriffe an. Er sei dahingehend unter anderem bereits in Gesprächen mit Verteidigungs- und Innenministerium.