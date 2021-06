Gastronomie verteidigt Preissteigerungen: "Müssen Geld verdienen"

Die Preise sind in Österreich in der Gastronomie im Jahresvergleich um 4,4 Prozent gestiegen, in Deutschland nur um 1,5 Prozent, die Inflation im Euroraum lag in dem Zeitraum bei 0,6 Prozent.

Hochsteuerland

Auf die Frage, woher diese deutliche Steigerung kommt, verwies Gastro-Branchenobmann Mario Pulker in der "ZiB2" am Mittwoch auf mehrere Gründe. Österreich sei ein Hochsteuerland, wenn die KV-Löhne um 2,3 Prozent steigen, müsse man das Geld auch wieder hereinholen.

Zwar habe es Förderungen gegeben, doch seien diese nicht zu hoch gewesen. Die Betriebe hätten seit vielen Monaten geschlossen und die Wintersaison quasi nicht stattgefunden. „Es hat massive Einbrüche gegeben, viele haben kein Geld verdient“, sagte Pulker.