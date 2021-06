Corona-Kontrollen sind in der Gastro oft viel zu lasch

Charmant ist sie ja, die sprichwörtliche österreichische Gemütlichkeit. Dass sie sich auch im zweiten Sommer der Corona-Pandemie in der Gastronomie (wo, wenn nicht dort?) breitmacht, birgt aber auch Gefahren: Bei der Kontrolle der 3-G-Regeln hat sich ein Schlendrian eingeschlichen, bei der Gästeregistrierung gilt Ähnliches.

Ob ihre Kunden tatsächlich geimpft, genesen oder getestet sind, das wird in den Kaffee- und Wirtshäusern immer seltener kontrolliert. Das ist zumindest der Eindruck vieler Österreicherinnen und Österreicher.

Ganz so falsch dürften sie in ihrem Gefühl nicht liegen. Das ergab auch ein KURIER-Lokalaugenschein in Dutzenden Lokalen in Wien und den Bundesländern: Zwar meint es so mancher Wirt ernst mit den Kontrollen, zu denen er per Verordnung verpflichtet ist – in mindestens der Hälfte aller Stichproben ist das aber nicht der Fall.