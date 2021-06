Weitere Lockerungen: Jetzt kommt die Maskenpflicht light

Die nächste Welle an Lockerungen ist für den 22. Juli geplant. Dann sollen etwa keine Auslastungsregeln für die Gastronomie mehr gelten. Außerdem könnte die Maskenpflicht in den Öffis und in den Orten des täglichen Bedarfs fallen. Auch in Pflegeheimen erscheint dieser Schritt nicht mehr unmöglich – der SPÖ-Pensionistenverband macht Druck. Ein Ende der Registrierungspflicht bei Veranstaltungen und in der Gastronomie wurde bereits von der Regierung in Aussicht gestellt.

Ob es zu diesen Öffnungsschritten – sie müssten in einer neuen Verordnung geregelt werden – kommt, das ist vom Infektionsgeschehen und vom Impffortschritt abhängig. Die Zahl der Neuinfektionen blieb in Österreich zuletzt niedrig. 63 neue Corona-Fälle gab es von Sonntag auf Montag, die Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 7,3 Fällen pro 100.000 Einwohner.