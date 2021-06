Neue Verordnung: FFP2-Pflicht fällt auch in Heimen und Spitälern

Weitere Verordnungen werden folgen

Wichtig: Lockerungen, die ab Mitte oder Ende Juli greifen sollen, werden in dieser Verordnung laut Ministerium noch nicht geregelt.

Am 22. Juli sollen weitere Öffnungsschritte folgen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) haben ein Ende der Maskenpflicht in Geschäften des täglichen Bedarfs und in Öffis in Aussicht gestellt: "Wir werden Lockerungen bei der Maskenpflicht vornehmen, wenn es die gute Situation zulässt."

Lockerungs-PKs sollen im Drei-Wochen-Rhythmus stattfinden. Demnach müsste der nächste Auftritt von Kanzler und Minister am 8. Juli über die Bühne gehen.