Die Juli-Lockerungen sind da: Was sich ab heute alles ändert

Das ändert sich bei den Corona-Hilfen

Die Öffnungen und Erleichterungen angesichts gesunkener Infektionszahlen schlagen sich auch im Finanz- und Wirtschaftsbereich nieder. Die Corona-Hilfen werden ab Juli schrittweise zurückgefahren. Somit gelten ab heute folgende Änderungen:

Gekürzt

Bei der Kurzarbeit gibt es ab jetzt zwei Modelle. Einerseits eine unveränderte Variante für besonders betroffene Unternehmen und andererseits ein Übergangsmodell mit reduzierter Förderhöhe. AMS-Chef Johannes Kopf erwartet durch das Auslaufen der Corona-Kurzarbeitsphase 4 keinen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. "Ich begrüße, dass wir schrittweise aussteigen", sagt Kopf dazu.

Gestundet

Auch die im Zuge der Coronakrise gewährten Steuerstundungen für Unternehmen laufen jetzt aus. Eine allfällig benötigte Ratenzahlung musste über Finanz-Online bis 30. Juni beantragt werden. Das Ratenzahlungsmodell gilt für alle, bei denen mehr als die Hälfte der Steuerrückstände nach dem 15. März 2020 fällig geworden sind. Die Steuerschuld kann dann innerhalb der kommenden 36 Monate abgestottert werden. Darüber hinaus gibt es in einer "Safety-Car-Phase" die Möglichkeit, in den ersten drei Monaten nur einen Minimalbetrag zu zahlen "falls es die persönliche Liquiditätssituation erfordert", so die Finanz.