Covid-Patienten liegen im Schnitt 21 Tage lang im Spital

Fünf Mal länger

Die wichtigste Kennzahl, die Michael Heinisch nannte: „Durchschnittlich bleibt ein Patient, der schwer an Covid-19 erkrankt ist, 21 Tage bei uns in stationärer Betreuung.“ Das ist in der Tat sehr lange. Zum Vergleich: Nach einer Hüftoperation beträgt die Aufenthaltsdauer in den Spitälern der Vinzenz Gruppe nur drei bis fünf Tage und die allgemeine Verweildauer durchschnittlich vier Tage.

Es gab zwei Momente, Ende November des Vorjahrs und Mitte April 2021, gibt der Gesundheitsmanager zu, da war man vor allem in den Ordenskrankenhäusern der Gruppe mit den Kapazitäten ziemlich am Ende.

Just in diesen Momenten sei für ihn Wunderbares passiert, erklärt Heinisch: „Niemanden-mehr-Aufnehmen war für uns keine Option. In allen Häusern meldeten sich aber plötzlich Mitarbeiter, die sich bereit erklärten, dort einzuspringen, wo wir gerade echte Engpässe hatten.“

Gleichzeitig konnten im Orthopädischen Spital in Wien-Speising – traditionell auf kurze Verweilzeiten der OP-Patienten spezialisiert – neue Kapazitäten für Covid-19 geschaffen werden. Zwar mussten Knie- und Hüftoperationen verschoben werden, dafür fehlte es an keinem Tag an Corona-Intensivbetten.

In der zweiten und dritten Corona-Welle haben die Vinzenz-Krankenhäuser 3.213 Covid-19-Patienten versorgt. Dass diese länger blieben und mehr Betreuung benötigten, erklärt Heinisch so: „Diese Patienten kommen mit einer deutlich eingeschränkten Lungenfunktion sowie sehr geringer Belastbarkeit zur Akutreha.“