Muss Israel fast eine Million Impfdosen wegwerfen?

Entwicklung "besorgniserregend"

9,3 Millionen Einwohner wohnen in dem Mittelmeerstaat, 10,7 Millionen Impfdosen wurden bereits in die Oberarme der Israelis gespritzt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist bereits voll immunisiert (57%). Nichts desto trotz steigen die Neuinfektionen seit rund einer Woche rasant an – der Delta-Variante ist diese Entwicklung geschuldet. Rund 90 Prozent der neuen Fälle gehen auf die zuerst in Indien entdeckte Variante zurück.

Von gestern auf heute wurden landesweit 283 neue Fälle gemeldet. Dies ist die höchste Zahl seit April. Die meisten der Infizierten sind Kinder.

Dabei hat Mitte Juni noch alles so gut ausgesehen: Die Neuinfektionen bewegten sich nur noch im einstelligen Bereich, die Corona-Maßnahmen wurden weitgehend gelockert, die Masken fallen gelassen. Viele Israelis sahen die Corona-Pandemie schon beinah als Relikt der Vergangenheit an.