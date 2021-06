Clubs kommen wieder

Die Nachtgastronomie war nun de facto eineinhalb Jahre zugesperrt. Ab Donnerstag gelten Erleichterungen, die auch das Aufsperren von Clubs wieder ermöglichen. Trinken an der Bar, Tanzen auf der Tanzfläche: Das Nachtleben wird dereguliert. Der 1-Meter-Abstand in der Gastronomie fällt, die Sperrstunde ebenso. Ab Donnerstag gilt zudem eine Auslastungsgrenze von 75 Prozent in der Gastronomie.

Zumindest in Wien müssen Nachtschwärmer aber noch zuwarten. Die Stadtregierung plant, nur Geimpfte und Genesene in Clubs zu lassen.

Des weiteren dürfen Veranstaltungen in sämtlichen Bereichen ab Donnerstag wieder ohne Kapazitätsbeschränkungen über die Bühne gehen. Eine Anzeigepflicht gilt für Veranstaltungen ab 100 Besuchern, ab 500 Personen ist eine Bewilligungspflicht nötig.