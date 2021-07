Verschärfung: Nur mit Impfung oder PCR-Test in den Club

Kontaktdaten-Erhebung aufrecht erhalten

Da die Delta-Variante des Coronavirus um bis zu 90 Prozent infektiöser ist, wird die Registrierungspflicht beibehalten. Geplant war erst, dass Gäste in der Gastronomie oder bei Kulturveranstaltungen nur mehr ein 3-G-Zertifikat vorweisen und sich eben nicht mehr registrieren müssen.

Zwei andere Vorschläge von Mückstein kommen vorerst offenbar nicht. Drunter folgende:

PCR-Test bei Einreise aus einem Risikogebiet

Die Ferienzeit mutiert auch in diesem Sommer zur Risikozeit. Um das Infektionsgeschehen bei Reisenden unter Kontrolle zu halten, schlägt das Gesundheitsministerium vor, die Test-Vorgaben auszubauen. Wer aus einem Risikogebiet heimreist, der soll dies künftig nur noch mit negativem PCR-Testergebnis dürfen. Antigen-Tests (Schnelltests) dürften bald nicht mehr gelten. Zudem könnte die Liste der Risikogebiete ausgeweitet werden. In einigen europäischen Ländern und beliebten Urlaubsdestinationen wie Spanien, Portugal, Zypern und den Niederlanden steigen die Fallzahlen dramatisch an.

Verschärfte Kontrollen

Sowohl im Gastgarten als auch an der Grenze oder am Flughafen soll künftig mehr und fallweise strenger kontrolliert werden. Status quo am Flughafen Wien-Schwechat ist bei der Einreise eine Kontrolle durch das Bundesheer oder die Grenzpolizei. Wer von Wien wegfliegt, der wird kontrolliert – aber nicht mittels QR-Scan, sondern „eher analog“, wie es auf KURIER-Nachfrage heißt – also durch bloßes Hinschauen. „Häufig sind die Unterlagen noch nicht einheitlich, daher ergebe die analoge Kontrolle mehr Sinn.“