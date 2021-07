Mückstein will "Fehler vom Herbst nicht ein zweites Mal machen"

Am 17 Juni, also vor knapp einen Monat, strotze die Regierung vor Optimismus, das Land nach der Coronakrise wieder mehr oder minder in den Normalzustand versetzten zu können. Insbesondere die Jungen hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hervorgehoben, sie hätten auf vieles verzichten müssen, jetzt würde man ihn ihr Leben wieder zurückgeben.

Doch mit dem 15. Juli ist wieder alles anders. Die Inzidenzen sind vor allem durch die leider hochaggressive Delta-Variante des Coronavirus stetig am Steigen. Die Experten haben der Regierung und den Landeshauptleuten vorgerechnet, was zu erwarten ist. Deshalb jetzt wieder die Notbremse bei den Öffnungsschritten. Der Handel wird nicht auf Maskenpflicht verzichten können, die Nachtgastronomie wird nur Gäste empfangen können, die entweder doppelt geimpft sind oder einen aktuellen PCR-Test vorweisen können.