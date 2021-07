Pfiffige Impf-Ideen: Mit Boot und Bus zur Herdenimmunität

Auch in der Steiermark sprießen die Ideen, um Jugendliche und junge Erwachsene zum Impfen zu bringen. So wird am 22. Juli ein Stich-Tag im Sportzentrum des Fußballklubs GAK in Graz durchgeführt.

Als Draufgabe zur kostenlosen Covid-Schutz-Impfung gibt es eine Gratis-Tageskarte für ein Heimspiel des Klubs. Wobei Teamarzt Jörg Pavek betont, dass auch Fans anderer Vereine herzlich eingeladen seien. „Der GAK hat zwar die Aktion ins Leben gerufen und stellt sein Sportzentrum zur Verfügung. Aber es ist eine Aktion für alle Fußballfans, egal, welchem Klub sie die Daumen drücken.“

Verimpft werden die Vakzine von Biontech/Pfizer sowie Johnson&Johnson. Der Impftag wurde gemeinsam mit dem Land Steiermark und der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin durchgeführt, die auch die Anmeldung zum Termin abwickelt (www.vorsorgemedizin.st/impfanmeldung-fanimpfen).

Statt eines Bootes ist in Tirol ein Impfbus unterwegs. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende wird aktuell ein Tourplan ausgearbeitet. Der Bus soll gezielt jene Regionen ansteuern, in denen sich bisher erst wenige Menschen geimpft haben.