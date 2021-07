In Tirol war erstmals "Impfbus" unterwegs

Am Samstag war erstmals der mobile "Impfbus" des Landes Tirol im Einsatz: Bei einem Einkaufszentrum in Innsbruck bestand die Möglichkeit, ohne Anmeldung und mit freier Wahl des Impfstoffs eine Covid-Erstimpfung zu erhalten – solange der Vorrat reichte. Das Interesse war groß: Bereits in der Früh stellten sich die ersten Personen an. Geimpft wurde bis zum Nachmittag, rund 150 Covid-Erstimpfungen wurden bis 18 Uhr durchgeführt. Damit war das verfügbare Kontingent an Impfdosen aufgebraucht. Land Land Tirol kamen vor allem junge Menschen unter 20 Jahren, unter ihnen zahlreiche Schüler. In dieser Woche somit gemeinsam mit Aktionen in den Impfzentren rund 3.400 Erststiche ohne Anmeldung durchgeführt. "Der Impfbus hat einen erfolgreichen Start hingelegt, wurde von der Bevölkerung stark nachgefragt und wird bereits am Sonntag wieder im Einsatz sein", betonte Gesundheitslandesrätin Annette Leja. Bei maximaler Auslastung könnten im "Impfbus" derzeit pro Stunde rund 15 Personen versorgt werden, wenn man dabei alle Abläufe wie unter anderem die Erfassung der Daten, die ärztliche Aufklärung und die Impfung an sich berücksichtige. Weitere Impfaktionen am Sonntag Am Sonntag macht der "Impfbus" des Landes beim Sportpark in Kitzbühel Station und steht dort von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung. Zudem besteht am Impfsonntag wie bereits vor einer Woche die Möglichkeit, in allen Tiroler Impfzentren – mit Ausnahme von Kitzbühel – von 9 bis 18 Uhr eine Covid-Erstimpfung zu erhalten. In allen Fällen gilt: Es ist keine Anmeldung nötig, auch die Auswahl der Impfstoffe ist möglich. Abweichende Öffnungszeiten gibt es im Impfzentrum Lienz, das für Erstimpfungen von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist.