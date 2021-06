Weitere Öffnungsschritte für Juli angekündigt + Corona-Bonus soll ausgeweitet werden

Ungarn will am 24. Juni die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an den Binnengrenzen des EU-Schengen-Raums wieder aufheben. Dies erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur MTI bei einem Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Voraussetzung dafür sei, dass es in Hinblick auf die Pandemie bis dahin "keine unerwartete Wendung" gibt, fügte er hinzu.

Die für das Spitalspersonal bereits geltende Covid-Impfpflicht wird nun in Wien auch auf Sozialeinrichtungen wie Alten- und Pflegeheime ausgeweitet. Das kündigt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im ORF an. Die Regelung soll für städtische wie private Einrichtungen gleichermaßen gelten. Aus rechtlichen Gründen können aber nur neue Mitarbeiter zur Impfung verpflichtet werden. "Es handelt sich um Institutionen, die in der Pandemie am meisten gefährdet sind und auch während einer Pandemie reibungslos funktioniren müssen", begründet Hacker die Maßnahme. Er kann sich eine Ausweitung auf andere Bereiche vorstellen.

Die Delta-Variante des Coronavirus treibt die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien weiter deutlich in die Höhe. Am Mittwoch meldeten die Behörden 9.055 neue Fälle - das waren etwa 1.380 mehr als am Vortag und der höchste Tageswert seit Februar. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die noch Anfang Mai unter 20 lag, stieg mittlerweile wieder auf deutlich mehr als 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Die Kurzarbeit war in der Corona-Krise für viele Betriebe eine wichtige Stütze. Doch einige haben das Modell auch missbraucht. Um das zu unterbinden, hat die Finanzpolizei seit April 2020 in ganz Österreich 30.000 Arbeitnehmer in knapp 10.000 Betrieben in Zusammenhang mit der Kurzarbeit kontrolliert.

In Paris und anderen französischen Orten ist die Maske bisher auch draußen Pflicht. Ab Donnerstag muss der Mund-Nasen-Schutz im Freien dann nur noch bei Versammlungen, an besonders überfüllten Orten oder in Sportstadien getragen werden, wie Castex mitteilte. In Innenräumen oder öffentlichen Verkehrsmitteln gilt dagegen weiter eine Maskenpflicht.

Die lombardische Kleinstadt Codogno, in der am 20. Februar 2020 der erste Covid-19-Infizierte Italiens gemeldet worden war, ist coronafrei. In der 50.000-Einwohner-Gemeinde südlich von Mailand, die auch als erste Stadt Italiens zur Sperrzone erklärt worden war, drei Wochen bevor im ganzen Land die Ausgangssperre verhängt wurde, gab es am Dienstag erstmals seit Februar 2020 keinen neuen Corona-Fall.

06/16/2021, 11:19 AM | Kevin Kada