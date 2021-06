Corona-Studie in Modellregion Neusiedl und Parndorf in Sommerpause

Die Corona-Studie in der Modellregion Neusiedl am See und Parndorf wird per Juli in Sommerpause gehen. Ziel war es, die Öffnungsschritte im Burgenland, das den Ost-Lockdown am 18. April beendet hat, wissenschaftlich zu begleiten.

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter zeigte sich am Donnerstag im Gespräch mit der APA mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden.

Die Studie werde über den Sommer aufgrund der derzeitigen positiven Infektionslage ausgesetzt, bestätigte Hutter einen Bericht der Wochenzeitung BVZ. Er schlug vor, die Untersuchung im Herbst abhängig von der epidemiologischen Lage fortzusetzen. Angesichts des Impffortschritts müsse man sich nun aber überlegen, wie man die Menschen zum Testen animiert, gab Hutter zu bedenken.