Kultur-Events ab 1. Juli ohne Einschränkungen möglich

So werden laut Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) Kultur-Events "endlich wieder in ihrer ganzen Breite möglich". Dazu zählen auch Veranstaltungen mit Stehplätzen, was - wie schon bei der letzten Pressekonferenz angekündigt - auch große Musikfestivals wie das Frequency ermöglichen wird. "Die junge Kultur, die Pop-Kultur und die Clubkultur in allen Facetten sind essenzielle Bereiche unserer Kulturlandschaft", so Mayer. Das Live-Erlebnis sei "etwas Besonderes", "Live hat uns allen gefehlt".

Es werde auch keine Einschränkungen mehr bei der Gastronomie bei Veranstaltungen geben und die FFP2-Maskenpflicht aufgehoben.

Frequency geplant

Viele Veranstaltungen für den Sommer waren jedoch bereits abgesagt worden. Stattfinden soll das Frequency-Festival in St. Pölten im August. Dies wird unter den neuen Bedingungen nun sehr realistisch. Ob weitere Konzerte dazu kommen können, hängt auch davon ab, ob Bands kurzfristig gebucht werden können. Die großen Rocktourneen für den Sommer und Herbst wurden bereits großflächig auf 2022 verschoben.

Auch Salzburger und Bregenzer Festspiele und viel Sommertheater finden statt.