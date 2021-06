Live: Regierung kündigt weitere Lockerungen an

Die Nachtgastronomie hofft auf ein Ende der langen Corona-Sperre. Ab voraussichtlich Mitte Juli sollte in Clubs und Discos "tanzen und trinken an der Bar" wieder erlaubt sein, allerdings mit "3G"-Nachweis. Dies ist einer der neuen Öffnungsschritte, die die Regierung heute in einer Pressekonferenz vorstellt. Stark zurückgenommen werden dürfte die Maskenpflicht in der Gastronomie und im Handel.

Ab 8.15 Uhr im Livestream: