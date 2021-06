Freude bei den Clubs über Lockerungen - aber viele sperren am 1. Juli nicht auf

Über die Lockerungen zeigt man sich bei der Vienna Club Commisson erleichtert. Man könne den Satz „Sie waren die Ersten die zusperren mussten, sie werden die Letzten sein die wieder aufsperren“ auch längst nicht mehr hören, sagt Martina Brunner von der Vienna Club Commission. „Stattdessen wollen wir nach vorne blicken und freuen uns darüber, dass sich die Diskokugel nun wieder langsam zu drehen beginnt. Es geht dabei aber nicht nur ums Feiern: Dass vor allem junge Menschen Räume brauchen, an denen Sie sich ausleben und austoben können, die geschützte Räume bieten und Katharsis. Das hat man zuletzt an vielen Plätzen in Wien gesehen“, sagt Brunner.

Dort wurde und wird bis in die frühen Morgenstunden getrunken, gefeiert und getanzt. Unter freiem Himmel und ohne Sicherheits- und Lärmkonzept.

Genau diese Präventionskonzepte für coronafreie Partys bieten die Clubs aber bereits seit Monaten an. Gehör fanden sie bei den Entscheidungsträgern aber nicht. „Ich habe von Anfang an gesagt, wir sind nicht das Problem, sondern wir sind die Lösung. Bei uns gibt's keine 14-Jährigen, die um 3 Uhr morgens mit einer Flasche Wodka im Club herumlaufen. Nicht so wie aktuell am Donaukanal“, sagt Stefan Ratzenberger.