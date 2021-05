Erster Samstag nach der Öffnung: Menschenmasse am Donaukanal

Wie man auf einigen Fotos in den Sozialen Medien erkennen kann, war der Donaukanal im Bereich der Marienbrücke wohl mehr als gut gefüllt.

Ruhiger Abend in Graz

In den Abendstunden zeigte sich ein gänzlich anderes Bild in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Die Innenstadtlokale waren gut gefüllt, allerdings augenscheinlich nicht ausgebucht. Das lag wohl, wie auch schon in den Einkaufsstraßen im Land, am schlechten Wetter.

Was auffiel: Die Kellner bzw. Gastronomen waren sehr darum bemüht, die Sperrstunde um 22 Uhr penibel einzuhalten. In Graz berichtet unsere KURIER-Redakteurin, dass bereits teilweise um 21.30 Uhr die letzte Runde an Getränken aufgenommen wurde, aber auch zeitgleich abkassiert wurde.