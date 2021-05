Der Leidensweg der Hotellerie in die "neue Normalität"

Es ist das verlängerte Pfingstwochenende, aber für Andrea und ihren Ehemann Andreas Herbst ein Gefühl wie Weihnachten und Ostern zusammen. Nach sage und schreibe 27 Wochen im Lockdown durften sie diese Woche ihr Hotel Riederalm im salzburgerischen Leogang wieder eröffnen.

Und der Hunger nach Urlaub scheint groß zu sein. Kurz nach Bekanntgabe des Eröffnungstermins für Österreichs Hotellerie war das Viersternehaus am Nabel des Leoganger Bikeparks ausverkauft. So gut wie die meisten Tourismusbetriebe in der Umgebung.

Die vergangenen Monate waren dennoch nicht einfach. Die Ungewissheit hing wie das Damoklesschwert über dem Haus im Salzburger Pinzgau.