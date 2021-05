Kärntner Seen werden per Verfassung geschützt

Fünf Jahre langer Kampf

Die Initiatoren dieses Seenvolksbegehrens sind Polesnik und Godescha. Fünf Jahre lang haben die beiden Kärntner gekämpft, um zu verhindern, dass die letzten, freien Flächen an den Kärntner Seen verkauft und verbaut werden. „Am Anfang hat es immer geheißen, was werdet ihr zwei schon verändern. Wir sind ein wenig belächelt worden, aber wir haben den Leuten bewiesen, dass man auch als Privatinitiative etwas bewegen kann. Dass es direkte Demokratie gibt“, erzählt der 72-jährige Polesnik.

Welche Hürden dafür genommen werden mussten, wird umso deutlicher, je länger das Gespräch dauert. 2014 lernten sich die Mitstreiter kennen, bald stand fest, dass „wir etwas tun wollen, damit die Natur für alle nutzbar bleibt und die Lebensqualität nicht von der Allgemeinheit hin zu einigen wenigen verteilt wird“, sagt Polesnik, der selbst am Wörthersee aufgewachsen ist. „Wir konnten überall hineingehen zum Baden“, erinnert er sich. Heute seien nur mehr neun Prozent der Uferfläche des Wörthersees in öffentlichem Besitz.

190 Tage vor Gemeindeämtern

Um dies zu stoppen entschieden die beiden, das Seenvolksbegehren ins Leben zu rufen. Wer nun an eine elektronische Unterschriftensammlung denkt, der irrt. Denn Kärnten hat auf Landesebene ein eigenes Volksbegehrensgesetz, dass es nicht ermöglicht, landesweite Volksbegehren elektronisch zu unterzeichnen.

Zwei Jahre lang stellten sich die Initiatoren deshalb selbst vor die Gemeindeämter in Klagenfurt, Villach oder Spittal. „Beim Walter waren es am Ende 190 Tage, bei mir 130 Tage, die wir selbst vor den Ämtern standen, um die Bürger über unser Anliegen aufzuklären und ihnen die Formulare zu geben“, erinnert sich Godescha, der im Schichtbetrieb arbeitet. Am Ende sollten Gespräche mit 30.000 Menschen und 7.558 Unterschriften stehen, sowie das erste Volksbegehren seit 32 Jahren, und das erste, das von zwei Privatpersonen initiiert worden war.

Über ihren Erfolg freuen sich die Kärntner, sehen aber auch Nachbesserungsbedarf. Besonders bei einem Punkt, Stichwort: Gemeindeautonomie. Denn Gemeinden können weiter Seegrundstücke verkaufen. Sie sind nicht der Entscheidung des Landes unterstellt.