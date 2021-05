Tag drei nach den Öffnungen: Großer Andrang und viel Disziplin

Dass es am Samstag nicht überall so weiterging, war vor allem dem Wetter geschuldet. In Velden am Wörthersee und Innsbruck zeigte sich die Sonne hingegen gnädig. In Kärnten herrschte am Vormittag dank einiger Pfingsttouristen gar schon so etwas wie Urlaubsstimmung. In Hotellerie und Gastronomie will man jetzt natürlich mehr und hofft auf einen „normalen“ Sommer.