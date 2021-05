Gastroöffnung in der Wachau: "Wenn es so weiter geht, wäre es super"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Beim Spazieren durch die Kremser Fußgängerzone darf man dem Geruch nach frischem Gulasch und Co. seit 19. Mai wieder bis ins Gasthausinnere der Schwarzen Kuch folgen. Wirt, Andreas Macher ist seit 25 Jahren Pächter des Lokals.

Das Vorjahr nutzte er mit neuen Take-Away Angeboten und Renovierungsarbeiten. Nun hofft er, dass sich Gäste testen lassen, um ins Wirtshaus zu kommen.

Spaziergang zum eigenen Lokal

Der Wirt von Schwarze Kuchl, Andreas Macher, hat sein Küchenhandwerk bereits in jungen Jahren begonnen und absolvierte eine Lehre zum Koch im Landhaus Bacher.

Die Schwarze Kuchl zu übernehmen, hat der gebürtige Waldviertler damals durch einen Zufall entschieden. „Beim Spazieren in der Fußgängerzone habe ich damals gesehen, dass das Lokal zu pachten ist und es einfach gewagt“, erzählt Macher.