Gastronomie in der Wachau: "Wir sind voll motiviert"

Kurz vor der Öffnung der Gastronomie-Betriebe am 19. Mai zeigt sich Wirt Martin Prankl optimistisch. Der Gastronom führt den Gasthof Prankl in Spitz an der Donau mit seiner Frau Birgit seit 2007. Unter ihrer Leitung wurde das Lokal 2011 komplett renoviert und modernisiert.

Take-Away soll weiter bleiben

Normalerweise gibt es eine kurze Winterpause von Jänner bis Ende Februar. Um ein wenig aufzuholen öffnete man heuer schon Mitte Februar: "Wir dachten die Situation beruhigt sich früher", sagt Prankl. Anstatt im Lokal Speisen vorzubereiten, öffnete man einen Food-Trailer vor dem Restaurant. Seither gibt es Speisen und Getränke zum Take-away. "Das werden wir auch über den Sommer anbieten."