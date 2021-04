Gastro nach der Krise: Worauf man sich in Krems freuen kann

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Viele Monate ist es her, dass der letzte Kaffee, das letzte Bier oder das letzte Menü in den Kremser Gaststätten konsumiert worden ist. Obwohl die Türen der Restaurants und Cafés seither für Gäste geschlossen sind, waren die Wirte von Krems aber nicht untätig.

Neue Gestaltung

So hat sich vor allem im Außenbereich des Stadtcafé Ulrichs am Kremser Südtirolerplatz einiges getan. "An und für sich war die Neugestaltung unserer Terrasse schon seit Längerem geplant, im Lockdown haben wir uns jetzt aber dafür Zeit genommen", erzählt Besitzer Siggi Wagner. Nun können sich Gäste im Sommer über eine fixe Beschattung und einen Windschutz freuen. Außerdem wurde die Fassade auf Vordermann gebracht.