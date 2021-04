Weinbauverein Langenlois kürte die besten Weine der Region

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Trotz Pandemie hat der Weinbauverein Langenlois bei der heurigen Frühjahrsverkostung vor Kurzem „mit Abstand die besten Weine gekürt." Ausgezeichnet wurden Grüne Veltliner und Rieslinge in den Kategorien Gebietswein und Ortswein. Und auch den Muskateller-Weinen war eine Gruppe gewidmet.

Fünf Gewinner aus 150 Weinen

Bei der Vorkost haben Winzerinnen und Winzer aus über 150 Weinen die 40 Finalplätze ermittelt. Sommeliers, Weinexperten und Weinkenner kürten in der Hauptverkostung dann die Weinchampions.