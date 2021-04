Kurzfilm "Chaos Theory" als Vorbote des Donaufestivals in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Auch wenn das Donaufestival in Krems auf Oktober verschoben wurde, soll die Filminstallation „Chaos Theory“ bereits jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf das Kunstspektakel bieten. Sollte der coronabedingte Lockdown in Wien und Niederösterreich tatsächlich am 2. Mai auslaufen, wird der vom Donaufestival beauftragte 25-minütige Kurzfilm weltweit erstmals von 4. Mai bis 27. Juni im Oberlichtsaal in der Kunsthalle Krems gezeigt.