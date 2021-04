Krems: 33-jähriger Rollstuhlfahrer hofft auf Hilfsbereitschaft

Eingeschränkt

Doch Herr Matzke lebt selbst von einer deutlich verringerten Pension. Denn er ist, um sich um seinem Sohn kümmern zu können, früher in den Ruhestand gegangen. Die Herausforderungen haben sich durch die Pandemie noch verstärkt. In seinen Freizeitaktivitäten ist Michael eingeschränkt: „Normalerweise bin ich gerne draußen in der Natur unterwegs. Das geht derzeit natürlich nicht so.“ Die Pflege und die Therapien kosten viel Geld und auch der Rollstuhl ist bereits in die Jahre gekommen.

Nun müsste auch das Haus erweitert werden. „Michi hat hier nicht genug Platz, außerdem hört ihn die Pflegerin nicht, wenn er in der Nacht etwas braucht“, sagt sein Vater. Derzeit ist das Schlafzimmer von Michael Matzke auch gleichzeitig Wohnzimmer und Stiegenhaus. Daher hofft er nun um finanzielle Hilfe. Ohne der wäre es auch bisher schwierig gewesen. Denn Hilfe bekam die Familie immer wieder. „Dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar“, sagt Matzke. Der Sozialfonds der Gemeinde Rohrendorf hat sich etwa immer wieder für die Matzkes eingesetzt. Auch der Assistenzhund war nur möglich, weil ihn der Lions Club finanzierte.

Spenden an Michael Matzke. IBAN: AT 215300 0038 5401 2583