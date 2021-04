Krems: Anrainer-Protest gegen Bodenversiegelung

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Fährt man mit dem Auto in den Kremser Stadtteil „Am Steindl“ wird schnell klar, dass hier nicht endlos viel Verkehr und Verbauung möglich ist. Die Straße ist kurvig und eng. Derzeit werden gleich mehrere Wohnbauprojekte umgesetzt oder sind geplant. Der Kraxenweg, derzeit noch Wiese, soll im Zuge dessen zu einer Straße werden. Gegen die Asphaltierung wendet sich der Protest der Anrainer.

Daher rief die „Interessensgemeinschaft der Bewohner Steindl/Langenloiserberg“ mit der Vorsitzenden Mathilde Prantz für Montag zu einer Protestaktion auf, zu der rund 30 Personen kamen. Und das, obwohl es vor wenigen Wochen so wirkte, als würde Entspannung in die Situation kommen. Denn die Steindl-Bewohner rechneten damit, dass bis zum Abschluss des Bürgerbeteiligungsprozesses zu den Bauvorhaben in ihrem Gebiet, auch kein Gemeinderatsbeschluss zu dem Kraxenweg kommt.