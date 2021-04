Leben im Wasserkraftwerk: „Ein Erlebnisspielplatz“

Klimaschutz

Und das Geräusch bedeutet außerdem, dass das Werk arbeitet. Laut EVN-Sprecher Stefan Zach würde es „einen wichtigen Beitrag zur regionalen Stromerzeugung und für den Klimaschutz“ leisten.

Jürgen Glinz, der Sohn der Familie, lebt seit seinem ersten Lebensjahr im Kraftwerk und hatte schon in seiner Kindheit viele schöne Erlebnisse: „Die Umgebung war für mich und meine Freunde ein wunderbarer Erlebnisspielplatz. Wir hatten hier viele Begegnungen mit Tieren, die man anderswo sicher nicht so einfach hat, etwa einen fast zahmen Siebenschläfer. Aber auch einen Waldkauz haben wir hier aufgepäppelt und in einer Voliere gepflegt“.

Das Leben mitten in der Natur ist jedoch nicht immer märchenhaft. Hochwasser, eine Springflut und entwurzelte Bäume hat die Familie hier schon öfter erlebt. Wegziehen möchte sie aber keinesfalls: „Wir genießen unser Leben hier und fühlen uns sehr wohl in unserem besonderen Zuhause“.