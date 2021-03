Neue Corona-Testmöglichkeit am Kremser Bahnhofsplatz kommt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zusätzlich zu den vorhandenen Teststraßen in Krems eröffnet nun in Zusammenarbeit der Kremser Bank und Sparkassen AG mit dem Magistrat Krems eine weitere öffentliche Testmöglichkeit.

Ab 17. März besteht im Ferdinand Dinstl Saal am Bahnhofsplatz jeden Mittwoch zwischen 12 und 18 Uhr die Möglichkeit einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen.

Zentrale Lage

"Die zentrale Lage am Bahnhofsplatz, die leichte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die angeschlossene Tiefgarage mit direktem Zugang zum neuen Teststandort bieten beste Voraussetzungen und ein hohes Maß an Service", teilte die Kremser Bank am Montag in einer Aussendung mit.

Vorabregistrierung für die Testung läuft wie gewohnt über www.testung.at