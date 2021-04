Mörwald zu Öffnungen: Es braucht Termin, auf den man sich einigt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Er ist Unternehmer, Buchautor, Haubenkoch, aber vor allem Gastronom. Doch zum Zeitpunkt des Interviews mit Toni Mörwald hat die Wirtshauskultur bereits 250 Schließtage aufgrund der Pandemie zu verzeichnen. Der gebürtige Kremser musste, wie viele andere aus seiner Branche, kreativ werden.

Als der erste Lockdown verkündet wurde, sei er in Schockstarre gewesen. „Dann ist ein Prozess gestartet. Wir mussten relativ rasch umdenken.“ Schnell war klar, dass man der Kundschaft weiter etwas bieten will. Einerseits wurden Kochvideos für zu Hause gedreht, aber auch welche zu Schulungszwecken, weil die Mörwald-Betriebe Lehrlinge ausbilden. Zusätzlich bot man Take-away-Speisen an.

Hier sehen Sie das ganze Interview auf SchauTV: