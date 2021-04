Spaziergang-Dates und Tinder-Flirts: So hat Corona Dating verändert

Das Dilemma mit der Sehnsucht

Mehr als die Hälfte der knapp 500 Teilnehmer der Online-Studie meinten, seit Ausbruch der Pandemie ein verstärktes Bedürfnis nach einer Partnerschaft zu haben, gleichzeitig fühlen sich84 Prozent in ihrem Dating-Verhalten eingeschränkt. Ein echtes Dilemma.

Doch nur 29 Prozent der Befragten (zwischen 18 und 35 Jahre alt) gaben ihrem Wunsch nach Nähe und ihrer Einsamkeit nach und dateten mehr als in der Zeit vor Corona. 36 Prozent war die Partnersuche aufgrund von eingeschränkten Möglichkeiten zu mühsam und sie ließen sich auf weniger Dates ein.

Online-Balz mit Tücken

Wie so vieles im vergangenen Jahr verlagerte sich auch die Partnersuche aus der realen Welt – von privaten Partys, Diskotheken und Cafés – in den digitalen Raum. Dating-Apps wie Tinder, Lovoo und Co. boomen, die Ergebnisse sind aber anscheinend nicht gerade befriedigend. Bei mehr als der Hälfte der Befragten rief die Online-Balz nur gemischte Gefühle hervor.

Ein Ergebnis, das auch Lehrveranstaltungsleiterin Cordula Cerha überrascht. Sie begleitete die Studie der 25 Studierenden. „Viele gaben an, dass die Verabredungen oft nicht auf längerfristige Partnerschaften aus waren, was zu Ernüchterung führt“, so die Professorin.