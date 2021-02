Paare erzählen von ihrer Corona-Liebesgeschichte

Aylin (29) und Thomas (28)

Seit Dezember trägt Aylin einen besonderen Ring am Finger. Ein blauer Stein mit Flügeln, der an den Schnatz bei Harry Potter, ihr Lieblingsbuch, erinnert. Eigentlich hatte Thomas einen roten in Auftrag gegeben, doch dann stand er mit seiner Liebsten bei einer Edelstein-Ausstellung im Museum und hörte sie sagen: Mit rotem Schmuck kann ich nichts anfangen. Schau, wie schön die blauen Steine sind! „Ich habe sofort meinen Goldschmied angerufen und gesagt: Wir brauchen einen blauen!“

Vorweg: Es zahlte sich aus – sie hat Ja gesagt, 2022 wird geheiratet.

Dabei hätte 2020 für Aylin und Thomas auch anders ausgehen können. Von einem Tag auf den anderen war der Terminkalender der Eventfotografin (www.aylin-fotografie.at) leer, während ihr Freund, ein IT-Fachmann, in Arbeit unterging. „Es war sehr merkwürdig“, erzählt die 29-Jährige, „plötzlich stand ich zu Hause und wusste nicht, was ich tun soll. Und Thomas war es gar nicht gewohnt, von daheim zu arbeiten.“

Neun Jahre ist es her, dass der 28-Jährige am Novarock-Festival in ihr Zelt stolperte und sie am Frequency-Festival wieder traf – seitdem sind sie unzertrennlich. „Heiraten war immer ein Thema, ich habe trotzdem gar nicht mit einem Antrag gerechnet“, sagt sie. Er sagt: „Mir wurde im ersten Lockdown klar, dass es jetzt passt. Wir sind die ganze Zeit aufeinander geklebt und hatten keine Probleme.“

Es stellte sich heraus: Einen Antrag zu planen, wenn beide immer zu Hause sind, ist gar nicht so einfach. „Wenn ich mal einen Termin hatte, wollte er immer ganz genau wissen, wie lange ich weg bin“, erzählt Aylin.

Der große Moment kam dann doch recht spontan. Die gebürtige Berlinerin war gerade dabei, den Geschirrspüler auszuräumen, als er „mit lustigen Sprüchen ankam“, eine Hand auffällig hinter dem Rücken versteckt. Echte Romantik braucht kein Fünf-Sterne-Restaurant, da sind sich die beiden einig. „Immer, wenn wir die Geschichte erzählen, müssen wir lachen. Sie passt einfach zu uns.“