Studie: So hat Corona Beziehungen in Österreich verändert

„In unsicheren Zeiten sehnen wir uns nach Stabilität", erklärt Psychologin Caroline Erb die Ergebnisse. "Ein Partner, dem ich vertraue und auf den ich mich verlassen kann, ist daher eine wichtige Stütze. Wir alle empfinden die jetzige Situation als besonders herausfordernd. Umso mehr sind Paare dankbar, die aktuellen Herausforderungen gemeinsam zu meistern.“ 38 Prozent der 18- bis 69-jährigen Vergebenen haben laut der Umfrage im Lockdown neue Eigenschaften an ihren Partnern entdeckt, die sie zu schätzen wissen. Auch die Kommunikation hat sich verbessert: Fast die Hälfte der Befragten gab an, in Zeiten der Pandemie mit dem Partner öfter über Sorgen und Ängste zu sprechen.

Liebestöter

Die größten Belastungen für Österreichs Beziehungen stellten das Homeschooling und finanzielle Sorgen dar. So macht sich jeder Dritte Sorgen um Geld aufgrund von Kurzarbeit oder Jobverlust. Und: Jeder Fünfte sehnt sich nach mehr Zeit alleine, ohne Partner. 15 Prozent streiten mehr als früher - und jeder Zehnte hat im vergangenen Jahr einmal an eine Trennung gedacht.

„Natürlich sind wir viel mehr an die eigenen vier Wände gebunden, und wenn Arbeit, Schule und Freizeit an einem Ort stattfinden sollen, bleibt dies ein Drahtseilakt für jede noch so gut laufende Beziehung“, resümiert die Psychologin.