Der Lockdown als Liebestöter? Was dagegen hilft

Aber was bedeutet ein „lustvolles Wir?“ in Langzeit-Beziehungen – und in einer Pandemie? Nicole Siller lächelt, die Frage hat sie schon oft gestellt bekommen. „Es heißt, dass die Partner ihre Sehnsüchte kennen und jeder sensibel genug ist, zu spüren und zu fragen, was der andere braucht. Um gemeinsam herauszufinden, was lustvoll und sinnlich ist.“

Meist Dinge, die nichts mit den gängigen Vorstellungen von Sex zu tun haben. Statt gierigen, schnellen Geschlechtsverkehrs gilt es vielmehr, freudvolle Momente zu entdecken. „Das kann beim Kochen, Tanzen oder Spazierengehen sein. Alle Augenblicke, in denen wir in einen sinnlichen Zustand kommen. „Sexualität ist so viel mehr als Geschlechtsverkehr oder zielorientiertes Vorspiel zum Koitus und auch etwas völlig anderes als eine Performance à la Porno. Ein lustvoller Zustand entsteht durch subtile Erotik, Berührung, Verführung, Freude, ein positives Körpergefühl und das Spiel mit den Sinnen“, sagt die Sexualberaterin. Was rieche ich gern, was mag ich, wann fühle ich mich wohl?