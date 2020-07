Liebesg’schichten und Corona-Sachen

Die Tirolerin war während ihrer Schwangerschaft mit vielen Stellen in Kontakt: mit der Botschaft in New Delhi, dem Außenministerium in Wien, der Bundespolizei Innsbruck. An einem Tag schöpfte sie Hoffnung, am nächsten kehrte die Ernüchterung zurück. Ihr Resümee: „Mit Ausnahme einer Innsbrucker Polizistin waren alle sehr freundlich, doch am Ende haben mir alle versichert, dass sie eigentlich nichts für mich tun können.“

Das Warten auf ihren Mann war für die Geburt nicht förderlich: „Wir haben uns beide so auf unser Kind gefreut, hatten alles genau geplant. Mein zukünftiger Mann wollte mich unbedingt bei allem unterstützen. Doch er durfte das einfach nicht. Am Ende habe ich mich hilflos und allein gelassen gefühlt.“ Weil ihre Eltern schon älter sind, muss sie ihr Kind und Einkäufe meist alleine in ihre Innsbrucker Wohnung im dritten Stock tragen. „Ohne Lift im Stiegenhaus ist das gar nicht so einfach.“