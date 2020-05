Coronavirus: Homeoffice änderte Rollenverteilung bei Paaren nicht

Resultat: "In Haushalten mit Kindern hat das Homeoffice keinerlei positiven Einfluss auf die Ausgewogenheit der Arbeitsverteilung", so Mader in einer Aussendung. Frauen in Paarhaushalten mit Kindern arbeiten - bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten zusammengerechnet - insgesamt ungefähr 14,5 Stunden am Tag, davon sind 9,5 Stunden unbezahlt. Männer kommen auf etwa 30 Minuten weniger Gesamtarbeitszeit, bezahlte (6,75 Stunden) und unbezahlte Arbeit (sieben Stunden) halten sich in etwa die Waage.

Akademikerinnen stärker belastet

Interessantes Detail: Vor allem Akademikerinnen waren während des Lockdowns stärker belastet als zuvor. "In etwa jede dritte Frau mit Hochschulabschluss gab an, dass sie im Vergleich zu ihrem Partner einen größeren Anteil der unbezahlten Arbeit übernahm als zuvor." Unter den Frauen ohne Hochschulabschluss war dies nur bei jeder vierten der Fall. "Das liegt auch daran, dass diese Frauen im Vergleich zu Frauen mit höherer Bildung bisher schon deutlich mehr unbezahlte Arbeit übernommen haben", so Mader.

Sehr viel gleicher sind dagegen die Arbeitszeiten in Paarhaushalten im Homeoffice ohne Kinder verteilt: Hier sind beide knapp acht Stunden erwerbstätig und machen zusätzlich ca. drei Stunden Arbeiten im Haushalt.