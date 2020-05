Wie kommt man mit Corona-Uneinigkeit im Freundeskreis klar?

Sozial statt sturköpfig

Statt stur zu argumentieren, als wäre man selbst studierter Virologe, gilt es, andere Sichtweisen zuzulassen. Mühsam ist das nachvollziehbarerweise, wenn der Gesprächspartner absurde Verschwörungstheorien aufs Tapet bringt. Der Tipp vom Psychologen: "Wer die emotionalen Ressourcen für eine Diskussion auf Augenhöhe aufbringt, kann sich darauf einlassen. Ansonsten macht man klar, wie man dazu steht – und wechselt anschließend das Thema."

Wie sieht es nun mit dem Verabschiedungsdilemma aus? "Hier hilft Humor – und Gefühle zuzulassen." Anstatt voller Gehemmtheit in die Situation zu gehen, biete sich ein "Na, wie machen wir's heute?" in Kombination mit ausgestrecktem Fuß oder Ellenbogen an. So lässt sich auch einer Umarmung oder einem Händedruck vorgreifen, die man vielleicht selbst als unangenehm empfinden würde.

Auch hilfreich: die ungewohnte Lage thematisieren. "Man kann sagen 'Ich weiß, es ist gerade nicht möglich, aber es fehlt mir, dich zu umarmen'." Das Gegenüber fühlt sich wahrgenommen, die Gefühle liegen auf dem Tisch – "und man stellt ohne Körperkontakt eine Verbindung her".