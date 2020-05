Kinder, Küche und Corona: Das neue alte Mutterbild

Die „Wiveys“ von Instagram: Freiwillig zurück an den Herd

Im Paralleluniversum Instagram ist die Kurzbeschreibung im Profil, im Fachjargon „Bio“ genannt, so etwas wie die virtuelle Visitenkarte. Was dort steht, definiert, wen oder was man im Social-Media-Kosmos darstellen möchte – Vielreisender? Fitnessjunkie? Künstlerin?

Immer mehr junge Frauen – 159 Millionen der 25- bis 34-jährigen Insta-Nutzer sind weiblich – bezeichnen sich ebendort stolz als „Wifey“ (eine kecke Abwandlung vom englischen wife – Ehefrau) oder „Mum to be“ (werdende Mama). Auf ihren Fotos schieben sie zuckerfreie Hafercookies ins Rohr, posieren mit den Kindern in farblich harmonischen Outfits und schreiben Liebeserklärungen an den starken Mann an ihrer Seite. Sie sehen sich nicht als Anti-Feministinnen, sondern finden Erfüllung im selbst gewählten Vollzeitjob als Mutter und Hausfrau.

In den USA hat man für den Trend bereits einen Namen gefunden: Tradwives, eine Mischung aus traditional (traditionell) und wives (Ehefrauen), zelebrieren die Rückbesinnung auf alte Werte und garnieren ihre sorgsam inszenierten Heile-Welt-Bilder mit Sprüchen à la „A woman’s place is at home“. Als Vorreiterin gilt die 34-jährige Bloggerin Alena Kate Pettitt, die Anfang des Jahres im britischen Frühstücksfernsehen erklärte, wie gern sie ihren Mann in bester Fünfzigerjahremanier verwöhne. Hinter der Idylle verbirgt sich eine politische Botschaft, warnen Feministinnen: Die Tradwife-Bewegung sei ein Instrument der Neuen Rechten in den USA, um jungen Frauen ein patriarchales Weltbild schmackhaft zu machen, war jüngst in der New York Times zu lesen.

Auch fern von politischen Einflüssen dominiert im Social Web seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen häusliche Idylle in Form von Sauerteigbrot und Selfmade-Masken. Aus historischer Sicht verständlich, erläutert die Psychologin Sabine Buchebner-Ferstl: „Die Romantisierung des Häuslichen ist eine typische Krisenreaktion, wenn auch historisch gesehen eher im Rückblick. Das Biedermeier entwickelte sich, als sich Europa von dem Schrecken erholte, den Napoleon über den Kontinent gebracht hatte. Auf den Zweiten Weltkrieg folgten die in frauenpolitischer Hinsicht berüchtigten 50er-Jahre.“

Es mache in so einer Phase natürlich Sinn, Tätigkeiten wie Brotbacken wieder zu entdecken und zu praktizieren. „Als fragwürdig ist aber die geschlechtsspezifische Komponente zu betrachten, die meist mittransportiert wird – wenn also die Mutter als hauptsächliche oder alleinige Repräsentantin dieser unbezahlten häuslichen Tätigkeiten fungiert, deren Wert nun wieder entdeckt wird.“

Zum Teil handle es sich um eine Abwandlung des altbekannten Ideals der Mutter, die problemlos und stets gut gelaunt alle ihr zugedachten Rollen meistert, sagt die Psychologin. Ein Bild, das für den Großteil der Frauen derzeit völlig realitätsfern sei. In den sozialen Medien fordern und zeigen daher immer mehr Mamas #MehrRealitätaufInstagram – eine Gegenbewegung zum Tradwife-Trend.