Eltern im Home-Office: Mütter hauptverantwortlich für Kinderbetreuung

Und das, obwohl Eltern ihre Arbeitszeit derzeit um fast 10 Stunden reduzieren – von 35 auf 26 Stunden pro Woche. (Das ist unter andrem auf Kurzarbeit zurückzuführen). Frauen senken ihre Arbeitsstunden auf 19 Stunden pro Woche – das rund ein Drittel weniger. Bei Männern beträgt die Reduktion nur ein Viertel, sie arbeiten nun 31 Stunden.

Kurzarbeit ungleich verteilt

In 29 Prozent aller Haushalte ist ein Elternteil in Kurzarbeit, in sieben Prozent sogar beide. In neun Prozent aller Haushalte ist ein Elternteil arbeitslos, in einem Prozent haben beide keinen Job mehr.

Besonders betroffen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sind laut der Studie übrigens die unteren sozialen Klassen. Während in der Arbeiterschicht 23 Prozent der Eltern-Haushalte in Kurzarbeit und 11 Prozent arbeitslos sind, ist in der oberen Mittelschicht kein befragter Haushalt arbeitslos und 20 Prozent in Kurzarbeit.