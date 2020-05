Faßmann: Erneute Schulschließung vor Sommer unwahrscheinlich

Fenstertage und Universiäten

In der letzten Woche kam es zu einem Streit zwischen dem Bildungsminister und den Lehrern. Faßmann wollte durchsetzen, dass sie an den Fenstertagen zwischen Christi Himmelfahrt und Fronleichnam unterrichten. Nun setzt er auf Freiwilligkeit. In einem Brief appellierte Faßmann an die Lehrer, die Fenstertage am 22. Mai und am 12. Juni für den Unterricht zu nutzen. "Es sind Tage die man nutzen kann", letztlich ziehe man mit der Lehrergewerkschaft an einem Strang, im Mittelpunkt würde für alle der Bildungserfolg stehen.

Auch dem digitalen Lernen stellt er ein positives Zeugnis aus. Er wird dafür sorgen, dass "der Schwung", der dafür da ist, auch in Zukunft mit der notwendigen Infrastruktur abgesichert wird. So sollen die Breitbandnetze für alle Schulen gut erschlossen werden und etwa Laptops bei den Schülerinnen und Schülern ankommen, die sie brauchen.

Auf die Frage, wie es mit den Universitäten weitergeht, antwortet er, dass sich die Einrichtungen bemühen Prüfungen und Prüfungsleistungen zu ermöglichen, damit die Studierenden, "die Ernte einfahren können". Manches würde in die Sommermonate verlegt, wie etwa Labore.